الدمام 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس‏نفذت صحة الشرقية عددٍ من الحملات التوعوية ‏في المجمعات التجارية والأماكن والطرق العامة والمدارس من خلال الشاشات الألكترونية المتاحة بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية استعداداً إلى عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة .‏ وتضمنت هذه الحملات على‏ إجراء الفحص الاستكشافي وفحص اللياقة للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للتأكد من سلامة الطلاب من الإعاقة الجسدية أو العقلية، حيث توفرت هذه الفحوصات في مراكز الصحية الأولية من خلال حجز موعد في عيادة الصحة المدرسية عن طريق منصة صحتي من قبل ولي الأمر.وعرّفت الحملات بالبرامج الصحية المدرسية، ومتابعة حالة الطلاب والطالبات الصحية في عيادات الصحة المدرسية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الشائعة والتأكد من نموهم الطبيعي وتقديم الرعاية الصحية والعلاج مبكراً.وحثت صحة الشرقية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على ‏المحافظة على التغذية السليمة وممارسة النشاط الرياضي ‏والنوم المبكر ‏والابتعاد عن السهر والوجبات السريعة ليحافظ الطالب على نشاطه خلال اليوم الدراسي ورفع مستوى التحصيل الدراسي، إضافة إلى اختيار الحقيبة المدرسية والحذاء المناسب للطلاب والطالبات، وأهمية المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين ‏لتجنب الأمراض المعدية ‏والمحافظة على الصحة العامة في مقرات التعلم والمدارس.// انتهى //17:31ت م0078