الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب غداً الأحد مواجهته مع نظيره منتخب باكستان ضمن تحديد المراكز من الـ 8 إلى 12 في البطولة الآسيوية للـ 21 لكرة الطائرة على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في مجمع مدينة عيسى الرياضية عند الساعة الـ 11.30 صباحاً.ويدخل الأخضر لقاء الغد وهو يعاني من كثرة الإصابات التي أثرت بشكل كبير في مستوى المنتخب، ومن المتوقع غياب كل من حسن الكعيبي ومروان هوساوي اللذين يعدّان القوة الضاربة بالفريق ، ويسعى مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ لتوليف التشكيلة المثالية التي سيلعب بها وتعويض غياب اللاعبين المؤثرين وتحقيق مركز متقدم في البطولة الآسيوية.من جانبه قدم الحكم السعودي الدكتور هاني سنان مستوى متميزا خلال مشاركته في قيادة العديد من المباريات القوية في البطولة الآسيوية وشارك في تحكيم 4 مباريات في الدور التمهيدي وتايلند والعراق والصين وتايلند في دور الـ 8.// انتهى //17:32ت م0079