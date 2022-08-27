الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والأبيه) تحت 15 عاما وفوق 15 عاما، التي اختُتمت اليوم في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام ، بحضور محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد وعبدالله السنيد المدير التنفيذي، وبمشاركة 91 لاعبة منهن 20 لاعبة من دول الخليج العربي.ففي منافسات تحت 15 عاما، توّجت لين الفوزان بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش للسيدات فوق 15 عاما، ونالت ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح الساير، فيما حققت فوزية الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وفي منافسات تحت 15 عاما حققت ظلال أحمدو الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وانتزعت أناهيد الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما نالت ضي العميري الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وشهدت منافسات البطولة تحكيمياً نسائيا سعودياً بقيادة ملاك السلطان ووديان المالكي، وفي نهاية البطولة قدّم الاتحاد البحريني ممثلاً بمحمد بوزيد والاتحاد الكويتي ممثلاً بالكابتن أحمد الفقي درعاً تذكارياً لرئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.يذكر أن البطولة تأهل منها 15 لاعبة لدورة الألعاب السعودية، وفقا للتصنيف العام للبطولة.// انتهى //17:37ت م0081