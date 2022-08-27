الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسقامت وزارة النقل بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير والتي تتجاوز أطوالها 5 آلاف كم، وتتميز منطقة عسيرعن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية مما جعل الاعتقاد السائد أن شق الطرق في منطقة عسير يعد ضربا من الخيالومن المستحيلات نظرا لوعورة الأرض ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع؛ ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورةالمنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الانجازات التي شهدتها المنطقة.ومن أشهر العقبات التي قامت وزارة النقل بإنشاءها عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقا اضافة الى انشاء عقبة الجوة التي تربطمحافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات وطول العقبة (23.5) كيلومترا بها (22) نفقا .كما قامت وزارة النقل بإنشاء 6,53 جسرًا للارتقاء بشبكة الطرق، يذكر أن وزارة النقل حصلت في عام 2019 على المركز الأول عالمياً فيمؤشر ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي.يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دور كبير في تمكين الحركة السياحية من خلال تهيئة الطرق بأفضل معايير السلامة والجودة.// انتهى //17:40ت م0082