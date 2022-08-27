بريدة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساستكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة القصيم الاستعدادات لاستقبال المتدربين والمتدربات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وبدء الفصل التدريبي الأول من العام 1444 هـ في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة يوم غد الأحد.وأكدت الإدارة جاهزية المنشآت للتدريب بدءاً من اليوم الأول للفصل التدريبي ، وذلك سعياً لتحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأهدافها وتحقيق العودة للتدريب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات التي تحقق لأبنائنا وبناتنا بيئة سليمة وصحية وفاعلة للتدريب ، حيث بدأت الكلية التقنية في محافظة عنيزة استقبال أول دفعة من المتدربين لدرجة البكالوريوس.وبينت أنه تم العمل على متابعة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في فترة الصيف للتأكد من جاهزيتها لبدء العام التدريبي من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية، والتأكد من جاهزية الجداول التدريبية للمدربين والمدربات وأيضا المتدربين والمتدربات بعد التوسع الكبير في إعداد المقبولين والمقبولات، حيث تجاوز عدد من تم قبلوهم للفصل التدريبي الأول من هذا العام 4100 متدرب ومتدربة وعدد المتدربين المقيدين 14324 متدرباً ومتدربة .// انتهى //17:44ت م0084