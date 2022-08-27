تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022م واسوافقت الحكومة اليابانية على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار ، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة كورونا في تونس.وقال المنسق الإعلامي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية " تيكاد 8 " محمد الطرابلسي في تصريح اليوم : إن وزير الشؤون الخارجية الياباني هياشي يوشيما كشف عن ذلك إثر لقاء جمعه بنظيره التونسي عثمان الجرندي.وأضاف أن تونس واليابان وقعتا بهذه المناسبة اتفاقيتي شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمالي بين الطرفين، من خلال تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية والقيام بدراسات واستثمارات نوعية وتمويل مشاريع تنموية وبرامج الإصلاحات الحكومية التونسية في ميادين مختلفة يحددها الطرفان.// انتهى //17:45ت م0086