حجة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 4.257 مستفيدًا خلال الفترة من 3 حتى 9 أغسطس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 400 مستفيد، وعيادة الباطنية 269 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 125 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 48 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 281 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وعيادة الأطفال 160 طفلاً، وقسم التوليد 8 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.255 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 64 مستفيدًا، وأجري 346 فحصًا مخبريًا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 1.291 مراجعًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 491 فردًا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:50ت م0088