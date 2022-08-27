عام / 134 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
منفذ الوديعة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
عبرت 134 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 23 يوليو حتى 24 أغسطس 2022م، تحمل على متنها 34.275 سلة غذائية، و 15.600 ألف كرتون تمر، و1.320 حقيبة إيوائية، و 1.080 خيمة ، متوجهة لمحافظات عدن، حجة، الضالع، حضرموت، صعدة، شبوة، الحديدة، مأرب، تعز، أبين، لحج، الجوف، المهرة.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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17:51ت م
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