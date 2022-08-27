منفذ الوديعة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسعبرت 134 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 23 يوليو حتى 24 أغسطس 2022م، تحمل على متنها 34.275 سلة غذائية، و 15.600 ألف كرتون تمر، و1.320 حقيبة إيوائية، و 1.080 خيمة ، متوجهة لمحافظات عدن، حجة، الضالع، حضرموت، صعدة، شبوة، الحديدة، مأرب، تعز، أبين، لحج، الجوف، المهرة.ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:51ت م0089