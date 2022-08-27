المهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستقبل المركز خلال شهر يوليو الماضي 98 مريضا بينهم 47 مريضا حصلوا على 386 جلسة غسيل كلوي مجدولة و 5 جلسات إسعافية ، بينما تلقى 51 مريضا قدمت لهم خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 63%، ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 7%، والمقيمين 92%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:51ت م0090