الرباط 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تارودانت بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي".وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 1.200 حالة، وتوزيع 440 نظارة طبية، وإجراء 41 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:51ت م0091