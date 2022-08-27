الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيعيش الطلاب والطالبات بمهرجان العودة إلى الرياض تجربةً تمهيديةً للعودة إلى البيئة المدرسية والتكيف معها، من خلال التجول بين مجسمات الكتب المطبوعة بأسماء المواد الدراسية، كالرياضيات والعلوم، والكيمياء والفيزياء، والتي صممت بأساليب مريحة تساعد على التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.وتنتشر بأروقة المهرجان تصاميم ورسومات مدرسية متنوعة كأقلام الرصاص والألوان، وعدد من العناصر التي تشكل جزءًا من ذاكرة الدراسة لدى الطلاب والطالبات.وإضافةً إلى المجسمات والرسومات التي تعانق مخيلات الطلاب، فإن المهرجان يحتوي على مجموعة واسعة من المتاجر التي توفر كافة المستلزمات الدراسية، وتتيح للأطفال والعائلات قضاء أوقاتهم في التسوق، واقتناء حاجاتهم المدرسية، وسط خيارات ترفيهية وتعليمية تعتمد على تبسيط المفاهيم باستخدام الأشكال والصور والتجارب الواقعية.وتنعكس المجسمات والرسومات المتعلقة بالدراسة على الطلاب بروح تتميز بالاطمئنان والاتزان، إضافةً إلى الاندفاع الذاتي، والاعتماد على النفس وتطويرها في اكتساب العلوم والمعارف.ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط:https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .// انتهى //17:51ت م0092