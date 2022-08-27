المدينة المنورة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسواصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة من مشروع لؤلؤة الديار في محافظة ينبع وحداتهم السكنية، إذ أنهى البرنامج تسليم 530 فيلا سكنية لمستفيدي المشروع حتى اليوم، وذلك بعد انتهاء العمل في الوحدات المسلمة وايصال الخدمات والبنية التحتية، في إطار حرص البرنامج على تسليم الأسر السعودية المستفيدة من المشاريع السكنية وحداتهم فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في المشروع بعد اكتمالها.ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية بنظام الفلل متنوعة التصاميم والأنماط مقسمة على 5 فئات، لكل منها خصائصها الفريدة التي تميزها من حيث المساحة والتقسيم الداخلي للمرافق، ويعتبر المشروع خياراً مناسباً للأسر السعودية الراغبة في الاستقرار بالمناطق البحرية الهادئة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر وبتصاميمه التي تجمع بين الأصالة والعصرية.ويعتمد "لؤلؤة الديار" أساليب وتقنيات البناء الحديث، حيث تم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS والتي تتميز بجودتها العالية وعزلها الفعَّال وتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في زيادة العمر الافتراضي للمباني، وذلك حرصاً على تمكين الأسر السعودية من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذو جودة عالية وتكلفة تنافسية.وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 706,960 م2، حيث تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، التي من شأنها إيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة توفر جودة الحياة والرفاهية للسكان.يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يُقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.// انتهى //18:09ت م0093