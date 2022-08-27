المدينة المنورة ٢٩ محرم ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢م واسأكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لانطلاق بدء التدريب والعودة للمتدربين المستمرين والمستجدين للفصل الأول للعام التدريبي ١٤٤٤هـ .وأوضحت أن المتدربين المستجدين المقبولين لهذا الفصل بلغ عددهم ٣٩٠٠ متدرب ومتدربة سيتم استقبالهم وتهيئتهم في الأسبوع الأول وتعريفهم بآليات وأنظمة التدريب ، مبينة أن المنشآت التدريبية أنهت إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي ١٤٤٤هـ الذي تم تطبيقه في جميع منشآت التدريب التقني مؤخراً بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت التدريبية وزيادة مهارات المتدربين ومعارفهم للدخول إلى سوق العمل بشكل أفضل .// انتهى //18:09ت م0094