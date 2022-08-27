بيروت 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسنفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 52 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعافجرحى حوادث السير في مدينة المنية.?يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى//18:14ت م0095