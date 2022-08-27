حائل 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساختتم أمس بيت حائل التراثي برامجه وفعالياته التراثية والثقافية، التي استمرت 18 يوماً في متنزه أجا بارك، بإشراف إمارة المنطقة وبالتعاون مع أمانة حائل وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والغرفة التجارية وإدارة متنزه أجا بارك.وشهدت الفعاليات الختامية لهذه الحدث الثقافي أداء فرقة الفنون الشعبية ألواناً فلكلورية متنوعة، وسط حضور جيد من الزوار، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة للفعاليات، إذ بلغ عدد زوار بيت حائل خلال مدة إقامة فعالياته حوالي 52 ألف زائر وزائرة.وهدفت فعاليات وأنشطة بيت حائل إلى التعريف بالموروث الشعبي وصقل قيم الموروث الشعبي ليدفع برموزه إلى واجهة المخيلة الإبداعية ليكون في متناول المبدعين خيارات من موروثاتهم الفنية بألوان الفن والأدب والتعهد بحفظه من الضياع وحمايته من الإهمال.وتضمنت فعاليات بيت حائل باقة من الأنشطة التراثية، على غرار الأهازيج الشعبية وفعاليات البيت الحائلي التراثية المتنوعة من محافظة عنيزة وتراث المنطقة الشرقية، إضافة إلى المأكولات الشعبية التي تولت تقديمها للزوار الأسر المنتجة.يذكر أن فعاليات بيت حائل أقيمت برعاية سمو أمير المنطقة، ودشن فعالياتها سمو نائبه، وشارك بها أكثر من 50 حِرفياً وحِرفية، و100 عضو في الفرق الشعبية، و110 فنانين وفنانات تشكيليين.// انتهى //18:14ت م0096