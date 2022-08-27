عام / تنفيذاً لتوجيه سمو وزير الداخلية .. الفريق العمرو يكرم مواطنا أنقذ عائلتين احتجزتا في سيل وادي تربة
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استقبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم، المواطن ناحي البقمي، وذلك لتكريمه نظير دوره في إنقاذ عائلتين احتجزتا في سيل وادي تربة .
وسلم معاليه البقمي المكافأة المالية تقديرا لجهوده في الإنقاذ، مشيداً بدوره الإنساني والوطني في إنقاذ العائلتين وإخراجهم من موقع كان يشكل خطرا على حياتهم، وهو أمر غير مستغرب من أبناء الوطن .
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18:33ت م
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