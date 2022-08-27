الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استقبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم، المواطن ناحي البقمي، وذلك لتكريمه نظير دوره في إنقاذ عائلتين احتجزتا في سيل وادي تربة .وسلم معاليه البقمي المكافأة المالية تقديرا لجهوده في الإنقاذ، مشيداً بدوره الإنساني والوطني في إنقاذ العائلتين وإخراجهم من موقع كان يشكل خطرا على حياتهم، وهو أمر غير مستغرب من أبناء الوطن .// انتهى //18:33ت م0097