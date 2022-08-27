الرياض 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأبدى الألماني أليكسندر صاحب مزرعة VOSS- FALCONS عن سعادته بالحضور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقام بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، ويواصل فعالياته حتى الثالث من سبتمبر المقبل.وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الصقور السعودي في المحافظة على ثقافة الصقور كموروث حضاري عريق، موضحاً أن هذه المشاركة الأولى له، حيث لم يكن حاضراً في النسخة الأولى للمزاد، مبدياً إعجابه بالشغف الكبير الذي لمسه لدى زورا المعرض والمهتمين بالصقور واعتزازهم بهذا الطائر الشامخ والمعرفة الجيدة التي يتمتعون بها عن الصقور وأنواعها والكثير من تفاصيلها.وكشف الصقار الألماني أن بدايته في المعرض كانت جيدة، حيث تمكن من بيع ستة صقور في اليوم الأول، موضحاً أن لديه صقراً مميزاً وصل سعره إلى 140 ألف ريال، ولكنه رفض بيعه حيث ينوي عرضه على منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ويتوقع أن يأتي بسعر أكبر.يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يحتوي على جناح خاص للمزارع العالمية، ويتم فيه عرض الصقور وإجراء عمليات بيع وفق آلية محددة، ويستضيف المزاد في نسخته الحالية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.// انتهى//18:36ت م0098