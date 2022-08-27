تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022م واسأعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيعملان على توفير تمويل لدول القارة الأفريقية بحجم 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.وقال رئيس الوزراء الياباني في كلمة ألقاها عن بُعد في افتتاح أعمال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا المنعقدة بتونس حاليا : إن المبلغ المعلن عنه سيخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر والشركات الناشئة ولرفع مستوى عيش الناس.وأكد على مستوى استقرار الأوضاع في المنطقة أنه من الضروري تعزيز النظام الدولي الحر والمنفتح والقائم على القوانين، مبينا أن اليابان سيعمل على تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة وعلى التعاون بين أفريقيا واليابان من أجل تعزيز وظائف الأمم المتحدة بما فيه إصلاح مجلس الأمن الدولي والتعاون مع الدول الأفريقية من أجل عالم خال من السلاح النووي.وأوضح في إطار المناقشات في الندوة -استعدادا لقمة مجموعة السبع الكبار التي ستنعقد في هيروشيما في العام القادم- أن اليابان ستسهم في تنمية أفريقا كشريك ننمو معه وعلى أساس أن أفريقيا هي صاحبة المشاريع .// انتهى //18:42ت م0100