القاهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسنفذت القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط .وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان اليوم أن التدريب تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تبادل صور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية، إضافة إلى مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.وأضاف أن هذا التدريب يأتي في إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الصديقة التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذه المجالات.// انتهى //19:09ت م0102