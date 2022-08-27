عام / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة . في زيارة له للمملكة تستمر ليومين .
وسيعقد الوزيران بمقر الوزارة في الرياض غداً، جلسة مباحثات رسمية تناقش أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
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19:25ت م
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