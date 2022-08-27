الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة . في زيارة له للمملكة تستمر ليومين .وسيعقد الوزيران بمقر الوزارة في الرياض غداً، جلسة مباحثات رسمية تناقش أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:25ت م0106