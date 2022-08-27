الخرطوم 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم، طائرة إماراتية تحمل 30 طنًا من الخيام للمتضررين من السيول والأمطار بعدد من الولايات بالسودان.وأكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي أن هذه الطائرة امتداد للجسر الجوي الذي يهدف إلى دعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان، وذلك بتخصيص 25 مليون درهم إماراتي للمتأثرين بالسيول في السودان، مبينًا أن الجسر الجوي يحمل كذلك مساعدات إنسانية من المواد الغذائية والضرورية.// انتهى //20:43ت م0110