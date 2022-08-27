الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين يوم غد الأحد مع نظيره منتخب إيران عند الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».ووصل الأخضر إلى الدور نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، إثر فوزه على منتخبات العراق وقطر والكويت والإمارات واليابان، فيما تأهل المنتخب الإيراني بعد وصافته للمجموعة الأولى، وبعد أن ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي كوريا واليابان.الأخضر اختتم استعداداته لمواجهة نصف النهائي بمران حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، وعمد فيه الجهاز الفني بقيادة المدرب "هاشم الشرفا" إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية في الجانبين الهجومي والدفاعي.// انتهى //21:09ت م0112