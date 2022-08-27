الطائف 29 محرم,1444 هـ الموافق 27 أغسطس,2022 م واسحسمت تقنية الفوتوفينش فوز البكرة "ردة" لمالكها سالم بن حسين اليامي، بالمركز الأول في الشوط الثالث بتوقيت 6:18.882 دقائق، بفارق 10 آلاف جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني “جنى” لمالكها طويلع بن سليمان الحويطي التي جاءت عند 6:18.883 دقائق.كما حقَّقَت المطية "متعبة" لـ صويحي بن نخيلان الشمري، أسرع توقيت بـ 6:08.524 دقائق، وذلك ضمن الأشواط الـ 12 المخصصة لسباقات اللقايا 4 كم في الأشواط النهائية المسائية بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022 .وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى كالتالي: "مهلي" لـ محمد بن ناصر القحطاني، "مداهم" لـ سالم بن سعيد اليامي، "أسطورة" لـ حشر بن ظفر الهاجري، "سياف" لـ عبدالعزيز بن معلاء السهلي، "الراسية" لـ حميد بن حران الفلاسي، "السيف" لـ مبارك بن علي العجمي، "شبابة" لـ حشر بن ظفر الهاجري، "متعب" لـ علي بن محمد المري، "عز" لـ راشد بن عايض الجهني، "شاهين" لـ محمد بن وليد السيد.// انتهى//21:10ت م0113