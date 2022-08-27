الأحساء 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسفازَ نادي التعاون، على مضيفه الفتح، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023، في الأحساء.هذا الفوز منحَ التعاون أول ثلاث نقاط له في المسابقة، إذ افتتح التسجيل له مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة الثالثة المضافة بنهاية الشوط الأول، ليؤكد زميله فهد الرشيدي تفوق فريقه في هذا اللقاء بهدفٍ ثانٍ عند الدقيقة 57.// انتهى //21:11ت م0114