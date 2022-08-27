ليفربول 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستغلب فريق ليفربول على ضيفه بورنموث بنتيجة كبيرة (9-0) اليوم في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة عادل ليفربول الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رافعاً بذلك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، بينما يستمر بورنموث بـ 3 نقاط في المركز السابع عشر.// انتهى //21:18ت م0115