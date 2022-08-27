حائل 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأنهت جامعة حائل كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد 1444هـ، من خلال تهيئة كافة الكليات والقاعات الدراسية والمعامل، وتجهيزات البنى التحتية، والمباني والخدمات المساندة.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، جاهزية كافة كليات الجامعة لانطلاق الدراسة بالعام الجامعي الجديد بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، حيث تم اكتمال كافة عمليات القبول والتسجيل للطلبة المقبولين لهذا العام، بالإضافة إلى اكتمال تسجيل المقررات والجداول الدراسية .وأشار إلى أن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة من خلال جميع القطاعات لضمان جاهزية المرافق والمباني والقاعات الدراسية بالجامعة، حيث تم وضع الخطط التي تضمن تهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم، من خلال إعداد كليات الجامعة برامج تعريفية وإرشادية للطلبة المستجدين بهدف تهيئتهم للعملية التعليمية الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائماً على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها.// انتهى //21:18ت م0116