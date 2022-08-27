نجران 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص علم أمراض الدم.وحدَّدت الجامعة يوم غدٍ الأحد بداية استقبال الطلبات عبر إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa، ويستمر خمسة أيام، مشترطةً على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج، إضافةً إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه في علم أمراض الدم أو ما يعادلها، وكذلك شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، و‏الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة شهرين.ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرفاق صورة مصدقة من الشهادات، ومعتمدة من المعادلات في حين كان المؤهل من الخارج، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية التاريخ، مع التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن، فيما سيتم استبعاد الطلبات الناقصة.//انتهى//21:30ت م0118