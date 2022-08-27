الطائف 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأغرقت الجلسة الخامسة من ملتقى الأدباء بالطائف في اليوم الثاني بعنوان: "تحريك المشهد الأدبي" التي نظَّمتها أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، التساؤل عن أهم مشاهد التحريك الأدبي، حيث تناول المتحدِّثون والنقاد ورجالات الفكر والأدب - من داخل قبة الملتقى- دورَ العديد من محركات المشهد الأدبي السعودي، وتسليط الضوء على أهم هذه المحركات الجلية والمؤثِّرة ودورها الكبير في تحريك المشهد الأدبي.وبدأت الجلسة في محورها الأول عن الجائزة ومدى تحريكها المشهد الأدبي وتأثيرها الجلي، وقالت الدكتورة الريم الفواز: إن الجوائز من أهم محركات المشهد الأدبي ولها دور فعَّال وحقيقي، وتعدُّ المُحَفِّزَ والمُشَجِّعَ، وهي ظاهرة عالمية ليست وليدة اللحظة ولا يمكن تجاهلها، مؤكدة أهميتها لخدمة المبدع لتقديم أقصى ما لديه من أعمال ثرية، كما استشهدت بسوق عكاظ وجائزة مكة وجائزة الأمير عبدالله الفيصل التي أعطت تأثيرًا كبيرًا في تحريك المشهد الأدبي، وهي محل أنظار جميع دول العالم، وليس فقط على مستوى شعراء منطقة الحجاز، وإنما على مستوى الجزيرة العربية،إذْ إنَّه منذ القدم والشاعر يصدح فيها بأحمل الأشعار ولجان التحكيم في خيمة النابغة الذبياني.بدوره تناول الدكتور فيصل الشهراني رأيه عن الجوائز ومدى فاعليتها، مؤكداً أنه لا يصح أن نكتفي بدور الجائزة التمويلي التشريفي التبجيلي في تحريك المشهد الأدبي، بل ما بعد الحصول على الجائزة من تخطيط عملي وجاد، ونسميها لحظة ولادة وتتبع، بحيث إن الجائزة تبدأ رحلة جديدة مع الفائز للتقصي والنشر والتأمل، والدرس، والتشريح، وأن يعيش هذا النص الأدبي أو النص الثقافي الحاصل على الجائزة في مجتمعنا، فيشكِّل حدثاً معرفياً بارزاً ويصبح محل تداول ومشاهدات ومحل نقد، حيث تجد الكتب المسرحية الروائية والقصيدة الديوان اهتمامًا بالغًا في دول أخرى،وتشكِّل حدثًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.وعلق أستاذ آداب اللغة الإنجليزية الدكتور سعد البازعي خلال الجلسة، بأن الجوائز مختلفة ومتنوعة، وفي عصرنا الحالي أصبح عدد المتابعين هو جائزة بحد ذاتها، والثناء هو جائزة، ولكن أن تحدثنا عن الجوائز فهي نوعان؛ نوع تقدمة مؤسسة خاصة، ونوع تقدمة مؤسسة عامة أو حكومية، مؤكداً أن معظم هذه الجوائز تغيب عنها الشفافية من حيث معرفة أسماء اللجان أو المحكِّمين.وذكر البازعي في تعليقة على جائزة البوكر وهي أهم الجوائز الأدبية المخصصة للأعمال الروائية،التي تميزت بوجود نخبة النقاد والكتاب والأكاديميين، الذي يتم تغييرهم كل عام بغية الحفاظ على مصداقية الجائزة ومستواها، مشيراً إلى الفرق بين معظم الجوائز المقدمة لدينا، وبين جائزة البوكر وأسماء المحكمين المعلنة، وهذا مايجعلها متقدمة، مؤكد أن كل ما ارتفع مستوى الشفافية كل ماقل معدل التحيُّز، وظهور المحكِّمين يعطي الجائزة تأثيرًا أكبر.من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد المشوَّح في مشاركته في موضوعات الجلسة أن الجائزة ليست متفردة في مساعدة الحراك الأدبي بل هناك أمور أخرى مثل الصالونات والأندية الأدبية، والملتقيات، ومعارض الكتب، والمنتديات، والمؤتمرات، وما تقوم به الجامعات، فهذه الأمثلة لها دور كبير في تحريك المشهد الأدبي، وهي أكثر جدوى.وأبدى المشوَّح رأياً في تعليقه حيال الجوائز الأدبية والثقافية التي تمنح وأنواعها قائلاً:" إن هناك جائزتين؛ جائزة الأعمال من الممكن أن تتجه بوصلتها إلى الشباب الذين أعمالهم وحيدة أو يتيمه، وأخرى جائزة الأعمار فهي لمسيرة الأشخاص المتميزين وأعمالهم ومنجزهم العلمي والأدبي والثقافي الذي قدموه"، مبديًا رأيه بعدم الحساسية في توجه هذه الجوائز والاعتناء بالرموز والشخصيات الكبرى والاحتفاء بهم، وما يحتاجه الشباب والفتيات هو التشجيع.//انتهى//21:33ت م0119