الرياض 29 محرم 1444هـ الموافق 27 أغسطس 2022م واسشهد مساء اليوم إقامةَ الليلة الثالثة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقرِّه بمَلهِم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويستمران حتى 3 سبتمبر المقبل، وتم خلالها بيع صقرين تابعين لمزرعة Falco Ireland بمبلغ ٤٧ ألف ريالٍ.وكانت البداية مع فرخ شاهين من شاهين، وتم بيعه بمبلغ ٢٢ ألف ريالٍ، فيما تم بيع الصقر الثاني فرخ جير شاهين بمبلغ ٢٥ ألف ريالٍ.ويستضيفُ المزادُ في نسخته الثانية أكثرَ من ٤٠ مزرعةَ إنتاج رائدةً من أكثر من ١٧ دولةً من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.ويوفِّرُ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم المتحدِّرة من سلالات نادرة وحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد من خلال البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.//انتهى//22:11ت م0121