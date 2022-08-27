الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسدشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم معسكره التدريبي في القصيم، الذي يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، ويمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الكويت في المدة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.وأدى أخضر الصالات اليوم أول تدريب له بالمعسكر على صالة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي حرص على الاجتماع بجميع اللاعبين وتقديم العديد من النصائح والتوجيهات،منوِّهًا بأهمية المرحلة وبدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس آسيا، عقب ذلك انطلقت التدريبات بتمارين اللياقة التي تم تأديتها برفقة المعد البدني دانيل بارديخو، عقب ذلك قُسِّمَ اللاعبون إلى عدة مجموعات ونَفَّذُوا العديد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة تدريبية على كامل الصالة، فيما خضع حرَّاس المرمى لتدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانشيسكو مانويل.هذا وسيجري أخضر الصالات غدًا تدريباته في معسكره الحالي على فترتين.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات-التي أُجريت في مايو الماضي- أسفرت عن وجود أخضر الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.// انتهى //22:36ت م0122