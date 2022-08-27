دكار 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأكدَ الرئيس السنغالي ماكي سال، - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا (تيكاد8) التي تنعقد في تونس- أن الاستثمار الخاص هو ما يحقِّقُ النمو المشترك.وذكر سال، أن "تيكاد" منذ انطلاقها أفرزت نتائج إيجابية، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والموارد المائية، معربًا عن رغبته في تطوير الشراكة في مجال الصناعة الدوائية، وتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية.// انتهى //22:55ت م0125