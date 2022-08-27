الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسحقق نادي النصر الفوز على ضيفه نادي الوحدة، بنتيجة (1-0)، في مباراة جمعتهما اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".وجاء هدف النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر، بعد استغلال كرة عرضية، برأسية في الزاوية اليمنى من مرمى الوحدة.وبهذا الفوز يحصد النصر أول 3 نقاط في مشواره في المسابقة، فيما الوحدة بلا نقاط في أولى مبارياته في الدوري الذي يعود له، إذ يمثل أحد الأندية الصاعدة حديثًا للممتاز.// انتهى //23:07ت م0127