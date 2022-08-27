رياضي / برأسية أبوبكر.. النصر يتجاوز الوحدة بهدف في دوري روشن
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
حقق نادي النصر الفوز على ضيفه نادي الوحدة، بنتيجة (1-0)، في مباراة جمعتهما اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".
وجاء هدف النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر، بعد استغلال كرة عرضية، برأسية في الزاوية اليمنى من مرمى الوحدة.
وبهذا الفوز يحصد النصر أول 3 نقاط في مشواره في المسابقة، فيما الوحدة بلا نقاط في أولى مبارياته في الدوري الذي يعود له، إذ يمثل أحد الأندية الصاعدة حديثًا للممتاز.
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23:07ت م
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