الباحة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسعادت الحياة لأسواق القرطاسية في منطقة الباحة، لتوفير كل ما يلزم من أدوات مدرسية للطلاب، بعد الهدوء الذي عمَّها خلال الإجازة، حيث فتحت أبوابها لتلبي احتياجات الطلاب للموسم الدراسي الجديد.واكتضت تلك الأسواق بتوافد أولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء والبنات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يوم غدٍ الأحد، ومع هذا الإقبال استنفرت المكتبات ومحال بيع المستلزمات القرطاسية جميع الإمكانات لتوفير كل ما يلزم من أدوات مدرسية مميزة ذات الأشكال الحديثة والألوان الجذابة التي يعوَّل عليها في جلب الزبائن لشرائها.ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية تنوُّع المعروض في أرجاء المنطقة، والتقت عدداً من المتسوقين، حيث أشار المواطن عطية الغامدي إلى تنوُّع المعروض وتباين الأسعار في ظل تناقس محال الأدوات المكتبية والقرطاسية.وعن الأسعار بيَّن المواطن سعيد بن سفر الغامدي، أن هناك اختلافاً نسبياً بحسب الجودة ،لافتاً الانتباه إلى تنوُّع حجم المعرض نظراً لما شهدت المنطقة عموما من توسع وافتتاح لعدد من المكتبات.وقال أحد ملاك المكتبات: إن محال القرطاسية والمكتبية تشهد حركة تجارية في شراء المستلزمات المدرسية التي وفرتها المكتبة قبل العودة للمدارس، مؤكداً أن هناك استقرارًا في أسعار المكتبات لبعض الأنواع المعينة من القرطاسية على نقيض بعض الأدوات الأخرى من اختلاف الأسعار .// انتهى //23:14ت م0128