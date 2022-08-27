تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال استقبال الوفود الرسمية المشاركة في ندوة طوكيو للتنمية في أفريقيا، أهمية المناسبة كونها تجمع عدداً من القيادات في تونس مع نظرائهم من اليابان والقارة الأفريقية.ونوهت رمضان بعمق العلاقات القائمة بين تونس واليابان في العديد من المجالات، مبينةً أن اللقاءات المنعقدة على هامش الندوة تمثل إضافة نوعية لدفع العلاقات المشتركة نحو الأفضل بين البلدين والقارة الأفريقية بشكل عام.من جانبه، أشار وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إلى الانطباع المتميز لدى بلاده حول واقع الاستثمار في تونس والإمكانات والكفاءات البشرية المتوفرة بها، مضيفًا أن بلاده ستواصل دعم تونس وتشجيع المستثمرين اليابانيين على إقامة مشاريع جديدة بها.// انتهى //23:14ت م0129