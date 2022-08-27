القاهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأعرب الأزهر عن خالص التعازي والمواساة لدولة باكستان قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة في البلاد، وأسفرت عن وفاة المئات، وإصابة وتشريد الآلاف، بعد تدمير منازلهم.وأكد الأزهر في بيان اليوم تضامنه مع باكستان في تجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //23:18ت م0130