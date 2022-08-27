أبها 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الفوز على نظيره الرائد، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.ونجح محمد سالم في تسجيل هدف الرائد، في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، وضعها بقوة بقدمه اليمنى على يمين حارس أبها.وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل فريق أبها ضغطه على دفاع الرائد، حتى تمكن عبدالفتاح آدم من تجسيل هدف التعادل في الدقيقة 51، قبل أن يسجل زميله سعد بقير هدف الفوز لأبها في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة، التي منحت أبها ثلاث نقاط.// انتهى //23:18ت م0131