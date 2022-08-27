عام / منظمة التعاون الإسلامي تتابع ببالغ الانشغال التطورات الأمنية في ليبيا وتدعو إلى الحوار لحل الخلافات
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
جدة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي متابعتها ببالغ الانشغال للتطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإصابة آخرين.
وحثّت الأمانة أمام هذه التطورات الخطيرة الأطراف الليبية كافة على وقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد، داعيةً إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر.
وشددت الأمانة على حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها.
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23:28ت م
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