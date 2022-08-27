نجران 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.وأوضحَ مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا أن الاصطفاف الصباحي يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7 صباحاً، مشيراً إلى أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت،ومتابعة للدروس والاستفادة من المعلمين والحصص.//انتهى//23:34ت م0133