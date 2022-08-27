عام / تعليم نجران يعتمدُ مواعيدَ الدوام الصيفي
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
نجران 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.
وأوضحَ مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا أن الاصطفاف الصباحي يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7 صباحاً، مشيراً إلى أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت،ومتابعة للدروس والاستفادة من المعلمين والحصص.
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23:34ت م
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