تبوك 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مشروعين مدرسيين بتكلفة إجمالية بلغت 9.5 ملايين ريال؛ وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.ويضم المشروعان فصولًا دراسية ومكاتب إدارية ومرافق تعليمية وصالات رياضية، وهما مشروع المدرسة التاسعة والستين (بنات) في حي التعاون، بتكلفة بلغت أكثر من 4.5 ملايين ريال، ومشروع الابتدائية التاسعة (بنات) في حي الأخضر بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين ريال.وأكد مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس أحمد العنزي اختبار مستوى جودة البناء للمشروعين من قبل اللجنة المختصة, منوهًا بحرص سمو أمير منطقة تبوك، واهتمام معالي وزير التعليم، لتطوير البيئة التعليمية عبر إنشاء العديد من المدارس النموذجية.// انتهى //23:42ت م0134