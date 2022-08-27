لواندا 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأعلن حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا" الحاكم في أنغولا فوزه بالانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع.وأدلى أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات، التي أكدت أنها ستمنح الرئيس جواو لورينسو فترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.وأكدت مفوضية الانتخابات أن الحزب الحاكم تقدم على الأحزاب الأخرى بحصوله على 51% من الأصوات، مقابل 44.5% من الأصوات حصل عليها "الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي الأنجولي" (يونيتا) المعارض، بعد إحصاء أكثر من 97% من الأصوات.// انتهى //23:43ت م0135