الطائف 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسحققت الفرس بنت غالية الخالدية ، جائزة تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية بعد فوزها بالشوط الثامن على مسافة 2000م، والمملوكة لإسطبلات الخالدية بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وإشراف المدرب سعد بن مطلق.جاء ذلك خلال إقامة نادي سباقات الخيل أمس حفله السباقي الـ 30 في سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الجواد "إنفراريد" لفهد ضيدان العتيبي، الجواد "ردات" لإسطبل المنقوش، الفرس "تقنص" لعبدالعزيز بن معلا السهلي، الجواد "أجزال" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الفرس "سعادتي" لإسطبل السعادة، الجواد "دسمال" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الجواد "دامسكينو" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.وينتظر محبو وعشاق الفروسية هذا الأسبوع الذي يعد الأبرز في موسم سباقات الطائف 2022، إذ يتضمن أشواطاً كبرى، في مقدمتها كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى كأس الأمير عبدالله الفيصل الذي أاستحدث الموسم الحالي وكأس عكاظ، وكؤوس الطائف الأربعة.// انتهى//00:17ت م0001