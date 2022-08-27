القاهرة 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسخسر فريق الأهلي أمام مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الليلة الماضية على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع طلائع الجيش بهذه النتيجة رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث، ليخسر بذلك وصافة الدوري.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق البنك الأهلي على مضيفه فريق إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 45 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إيسترن عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، ليودع رسمياً بطولة الدوري المصري.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق فاركو أمام ضيفه فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ليرتفع رصيد فاركو إلى 41 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد المحلة إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبقى على آماله في البقاء في الدوري.// انتهى //01:00ت م0004