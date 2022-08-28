‫الباحة 01 صفر 1444هـ الموافق 28اغسطس 2022م واسأنهى تعليم المخواة استعداداته لانطلاقة العام الدراسي الجديد لعام 1444هـ في أكثر من 375 مدرسة تم تجهيزها لاستقبال نحو 32 ألف طالب وطالبة.وأوضح مدير التعليم بمحافظة المخواة علي الجالوق أن عودة الهيئة الإدارية بالمدارس قبل انطلاقة العام ساهمت في الاستعداد ورفع الجاهزية حيث استقبلت المدارس فرق الصيانة والنظافة لاستكمال تهيئة البيئات المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في بيئات مهيأة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 119 مختبرا مدرسيا و 160 عيادة طبية مدرسية، إلى جانب إطلاق برنامج "بادر" لدعم التهيئة للاستعداد ورفع الجاهزية.وبين بأنه تم تجهيز 90 حافلة لنقل الطلاب والطالبات المسجلين في خدمة النقل التعليمي بالتعاون مع شركة تطوير، مفيدا بأنه في صباح أول يوم دارسي سينطلق برنامج "حياك" وفعاليات الورشة التعريفية للمعلمين والمعلمات الجدد ، الذي يهدف إلى عكس صورة إيجابية عن التعليم وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد لأداء أدوارهم التربوية.// انتهى //02:00ت م0005