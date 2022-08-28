الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستكملت أمس السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.ففي المجموعة الرابعة وعلى ملعب مستغانم، حقق المنتخب السعودي الفوز على منتخب سوريا بنتيجة 4-3، سجلها للأخضر كل من عمار اليهيبي، ومحمد هزازي، وطلال حاجي، ونواف البشري، بينما جاءت أهداف سوريا عن طريق كاواعيسى ( هدفان ) وأنس دهان.وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب السيق، تغلب المنتخب المصري على نظيره اللبناني بنتيجة 9-0 ، سجلها أحمد محمد وعمر حمدين (هدفان ) وإبراهيم محمد، ومبروك محمد، وحسام عبدالكريم، وعلي رياض، وعمر سيد معوض، وهشام حداد.وبتلك النتائج يرتفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه المنتخب السعودي بـ 3 نقاط، ثم منتخب سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب الفوز على منتخب موريتانيا بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد أرشيدي، فيما كسب منتخب العراق نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1وذلك على ملعب مستغانم، سجلها علي أكبر الدراجي "هدفان"، بينما جاء هدف الخاسر عن طريق اللاعب سيف الدين أحمد.وبتلك النتائج، يتصدر العراق ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، يليه منتخبا المغرب وجزر القمر برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.// انتهى //02:56ت م0006