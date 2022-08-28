إسلام آباد 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الدعوة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث كثفت السلطات الباكستانية عمليات إجلاء سكان المناطق المهددة بالتعرض للمزيد من السيول والفيضانات.وتطرقت إلى تجديد باكستان والصين العزم على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بينهما، وسرعة تنفيذ المشاريع الملحقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناولت صحف الأحد متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها مطالبة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من جميع الأطراف السياسية في بلاده بتقديم تنازلات لحل الأزمة السياسية، ومقتل العديد من الأشخاص جراء حادث تدافع وقع في هولندا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة لفيروس كورونا،// انتهى //05:48ت م0011