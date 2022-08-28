الرياض 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسيعود أكثر من 230 ألف متدرب ومتدربة في كافة منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية لبداية الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، في أكثر من 260 منشأة تدريبية ومعهد شراكات موزعه في مناطق المملكة.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة عملت منذ وقت مبكر على استكمال استعداداتها لاستقبال المتدربين والمتدربات، و تطوير كافة الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات الورش التدريبية واستكمال خططها وبرامجها وجداولها وتهيئة الميدان التدريبي بما يتناسب مع التحول لنظام الثلاث فصول، مبينا أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع بعد رفع الطاقة الاستيعابية المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.وأضاف معاليه أنه وبفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة - رعاها الله - توسعت المؤسسة في افتتاح كليات ومعاهد صناعية وشراكات استراتيجية نوعية بتخصصات تتواكب مع المرحلة التنموية بالمملكة.الجديد بالذكر أنه بلغ عدد الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 235 منشأة تدريبية، وتوسعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شراكاتها الاستراتيجية إلى 45 شراكة استراتيجية، كما تم إطلاق و تطوير العديد من التخصصات النوعية للجنسين بالشراكة مع قطاع الأعمال لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.// انتهى //07:01ت م0013