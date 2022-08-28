سيئول 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساُنتخبت كوريا الجنوبية رئيسًا لهيئة صنع القرار لمعاهدة الأسلحة الدولية لتنظم تجارة الأسلحة التقليدية العالمية لمدة عام واحد.وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن انتخاب كوريا جاء بالإجماع من الدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) في الحفل الختامي للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في مدينة جنيف السويسرية الجمعة الماضي، مضيفة أن سفير نزع السلاح ونائب الممثل الدائم في بعثة كوريا الجنوبية في جنيف سيرأس المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من أغسطس هذا العام حتى أغسطس من العام المقبل.// انتهى //08:32ت م0017