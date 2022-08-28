نجران 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسانتظم اليوم في مدارس التعليم بمنطقة نجران، أكثر من 124 ألف طالب وطالبة، وذلك مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.وأكملت إدارة التعليم بالمنطقة جاهزيتها منذ وقت مبكر, وذلك بعقد عددٍ من الاجتماعات وتكوين اللجان، وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات، وتهيئة المدارس، وتنفيذ وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أُنجزت خلال الفترة الماضية.وكثفت إدارة التعليم بجميع مكاتبها التعليمية وإدارتها المختلفة أعمالها الميدانية، من خلال الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية، واستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية، وعمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعلمية والإدارية، ومتابعة إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، لضمان انطلاقة جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد.// انتهى //09:16ت م0020