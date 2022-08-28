لندن 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بأزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد، محذرة من دخول نقابات العمال على خط الاحتجاجات المطالبة بتدخل الحكومة لمعالجة الأزمة.وتناولت في شأن متصل طرح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عدة خيارات لتوفير التمويل اللازم لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وفواتير الطاقة.وأشارت صحف الأحد إلى دعوة الأمم المتحدة أطراف العملية السياسية في ليبيا إلى التهدئة بعد يوم من المواجهات العسكرية في العاصمة طرابلس.وعرجت صحف لندن على إطلاق باكستان نداء استغاثة جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد، وعرضت تقارير متنوعة عن حجم الخسائر والأضرار التي لحقت ببعض المناطق.// انتهى //09:17ت م0021