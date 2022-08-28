عرعر 01 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 100 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1444هـ .وواصلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارة المستودعات عملية توزيع وترحيل مقررات الفصل الدراسي الأول لأكثر من 517 مدرسة وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس بما يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاقة أسطول النقل المدرسي وفقًا لمعايير الأمن والسلامة، وتكثيف الجهود منذ وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.// انتهى //09:21ت م0022